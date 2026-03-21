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NBA Les Rockets de Capela ramènent les Faucons d'Atlanta sur terre

ATS

21.3.2026 - 06:57

Houston a dominé Atlanta 117-95 vendredi en NBA. Les Rockets ont ainsi mis fin à la belle série des Hawks, qui restaient sur onze victoires consécutives.

Keystone-SDA

21.03.2026, 06:57

21.03.2026, 08:33

Clint Capela n'a guère eu l'occasion de s'exprimer sur le plan offensif face à son ancienne équipe. Le pivot genevois des Rockets a eu droit à 14 minutes de jeu, réussissant 3 points et 5 rebonds. Mais il a fait son job, terminant avec un différentiel de +8.

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Houston, qui restait pour sa part sur deux défaites consécutives face aux Lakers, ont forcé la décision dans un troisième quart remporté 39-22. De 62-54 à la mi-temps, le score est passé à 101-76 à l'issue du troisième quart-temps.

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Auteur de 25 points et 6 passes décisives, Kevin Durant fut une nouvelle fois l'homme du match pour les Rockets. La franchise texane (42 victoires-27 défaites) s'accroche à la 4e place de la Conférence Ouest, mais la lutte s'annonce chaude avec Denver (43-28) et Minnesota (43-28).

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