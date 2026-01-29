  1. Clients Privés
NBA Les Rockets et Capela subissent les foudres de Wembanyama

ATS

29.1.2026 - 07:46

Houston a subi la loi de San Antonio mercredi en NBA. Clint Capela et les Rockets se sont inclinés 111-99 face aux Spurs, après avoir compté jusqu'à 16 longueurs d'avance.

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:46

29.01.2026, 08:53

Les Rockets, qui menaient en effet 59-43 à 3'22 de la fin du deuxième quart-temps, ont fini par plier dans l'ultime période. Les Spurs l'ont entamée sur un 11-0 qui leur a permis de faire passer le score de 84-86 à 95-86. Ils ont ensuite parfaitement géré cet avantage.

Auteur de 9 des 11 points inscrits par son équipe durant ce partiel décisif, Victor Wembanyama a porté les Spurs vers la victoire. Le pivot français de 2m24 a marqué 13 de ses 28 points durant le dernier «quarter». Il s'est également fait l'auteur de 16 rebonds, 5 contres, 3 assists et 2 interceptions.

Les Rockets, qui avaient parfaitement contenu le Français huit jours plus tôt pour s'imposer 111-106 face à San Antonio, ont paru impuissants dans le «money time». L'absence du rugueux intérieur Steven Adams, blessé à une cheville et absent jusqu'au terme de la saison, a certainement pesé dans la balance.

Moins solide que le Néo-Zélandais sur le plan défensif, Clint Capela n'a eu droit qu'à 9 minutes de jeu mercredi, cumulant 5 points, 4 rebonds et 2 contres. Le pivot titulaire Alperen Sengun a quant à lui réussi 18 points, 10 rebonds et 7 passes décisives pour Houston, qui reste 4e de la Conférence Ouest malgré cette défaite.

