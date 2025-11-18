  1. Clients Privés
Rugby Les Samoa derniers qualifiés, aux dépens de la Belgique

ATS

18.11.2025 - 19:25

Les Samoa sont la dernière équipe à se qualifier pour la phase finale du Mondial 2027 en Australie. Les Samoans ont tenu le match nul contre la Belgique mardi à Dubaï (13-13).

Le match nul suffit aux Samoa pour rejoindre le Mondial 2027 (image d’archives).
Le match nul suffit aux Samoa pour rejoindre le Mondial 2027 (image d’archives).
Keystone

Keystone-SDA

18.11.2025, 19:25

Les joueurs du Pacifique, qui ont participé à toutes les éditions du Mondial sauf la première, ont eu très chaud contre la Belgique qui tentait de décrocher une qualification inédite. Le match nul (13-13) suffit au bonheur des Samoans, qui terminent premiers du tournoi qualificatif grâce à un point de bonus offensif décroché en plus par rapport à la Belgique, contre la Namibie.

La Coupe du monde 2027 en Australie réunira 24 équipes – et non plus 20 comme depuis 1999 – réparties en six poules de quatre. Etaient déjà qualifiés: la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse, le Pays de Galles, les Fidji, l'Australie, l'Angleterre, l'Argentine, le Japon, la Géorgie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, Hong-Kong, le Zimbabwe, les Tonga, l'Uruguay, le Canada, les Etats-Unis et le Chili.

