  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux d'athlétisme en salle Les sauts en vedette, avec Duplantis au sommet de l'affiche

ATS

19.3.2026 - 09:58

Star des stars aux Mondiaux en salle à Torun (POL), Armand Duplantis visera un 4e titre mondial indoor consécutif à la perche. Et, si affinités, un 16e record du monde, après ses 6m31 franchis récemment dans son pays en Suède.

Armand Duplantis améliorera-t-il son record du monde à Torun ?
Armand Duplantis améliorera-t-il son record du monde à Torun ?
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 09:58

Comme le relève European Athletics, Torun est associée aux meilleurs souvenirs de «Mondo». Il y avait établi le tout premier record du monde de sa carrière, en 2020 avec 6m17, et remporté son premier (et unique à ce jour) titre européen en salle, en 2021.

Saut à la perche. Armand Duplantis défie encore les lois de la nature !

Saut à la percheArmand Duplantis défie encore les lois de la nature !

Stimulé par les rapides progrès du Grec Emmanouil Karalis et du Norvégien Sondre Gottormsen, auteurs respectivement de 6m17 et 6m06 cet hiver, Duplantis cherchera non seulement le titre mais aussi, sans doute, un nouveau record.

La première soirée, vendredi, permettra de découvrir la pépite Jordan Anthony sur 60 m. L'Américain, 21 ans, débarque auréolé du meilleur temps mondial 2026 (6''43) et d'un titre de champion des Etats-Unis devant les cracks Trayvon Bromell et Noah Lyles. Le vice-champion olympique et du monde du 100 m Kishane Thompson (JAM) et Jeremiah Azu (GBR) font partir des autres prétendants dans cette discipline du 60 m toujours extrêmement serrée.

Parmi les autres stars, Yaroslava Mahuchikh a franchi récemment 2m03 à la hauteur chez elle à Lviv, en Ukraine, sa meilleure performance depuis son record du monde en 2024. Les sauts, d'une manière générale, tiendront la vedette, avec encore un concours masculin de la longueur qui réunira Miltiadis Tentoglou (GRE), Mattia Furlani (ITA) et le nouveau venu Bozhidar Saraboyukov (BUL) pour de possibles envols au-delà des 8m60.

Les plus lus

Comment un milliardaire grec profite de la crise pour faire de grosses affaires
Vous ne reverrez plus jamais cette lune avant 2044 !
Plusieurs retours d’importance au sein de l’équipe de Suisse
Alain-Fabien à Anthony Delon: «Toi, tu choisis la solution la plus facile: tuer»
«Il a la moitié du doigt arrachée, quelque chose comme ça»
Trump menace: Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays innocent...»