Star des stars aux Mondiaux en salle à Torun (POL), Armand Duplantis visera un 4e titre mondial indoor consécutif à la perche. Et, si affinités, un 16e record du monde, après ses 6m31 franchis récemment dans son pays en Suède.

Armand Duplantis améliorera-t-il son record du monde à Torun ? KEYSTONE

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Comme le relève European Athletics, Torun est associée aux meilleurs souvenirs de «Mondo». Il y avait établi le tout premier record du monde de sa carrière, en 2020 avec 6m17, et remporté son premier (et unique à ce jour) titre européen en salle, en 2021.

Stimulé par les rapides progrès du Grec Emmanouil Karalis et du Norvégien Sondre Gottormsen, auteurs respectivement de 6m17 et 6m06 cet hiver, Duplantis cherchera non seulement le titre mais aussi, sans doute, un nouveau record.

La première soirée, vendredi, permettra de découvrir la pépite Jordan Anthony sur 60 m. L'Américain, 21 ans, débarque auréolé du meilleur temps mondial 2026 (6''43) et d'un titre de champion des Etats-Unis devant les cracks Trayvon Bromell et Noah Lyles. Le vice-champion olympique et du monde du 100 m Kishane Thompson (JAM) et Jeremiah Azu (GBR) font partir des autres prétendants dans cette discipline du 60 m toujours extrêmement serrée.

Parmi les autres stars, Yaroslava Mahuchikh a franchi récemment 2m03 à la hauteur chez elle à Lviv, en Ukraine, sa meilleure performance depuis son record du monde en 2024. Les sauts, d'une manière générale, tiendront la vedette, avec encore un concours masculin de la longueur qui réunira Miltiadis Tentoglou (GRE), Mattia Furlani (ITA) et le nouveau venu Bozhidar Saraboyukov (BUL) pour de possibles envols au-delà des 8m60.