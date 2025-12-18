  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Snowboard Les athlètes alpins suisses manquent le coche

ATS

18.12.2025 - 14:21

Les snowboardeurs alpins suisses ont raté leur répétition générale avant la Coupe du monde à domicile à Davos.

Ladina Caviezel dans la zone d'arrivée (archives).
Ladina Caviezel dans la zone d'arrivée (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.12.2025, 14:21

Lors du slalom géant parallèle à Carezza en Italie, seules Ladina Caviezel et Jessica Keiser ont atteint la phase à élimination directe, mais le duo a échoué dès les huitièmes de finale.

Snowboard. Un 38e podium pour Julie Zogg en Coupe du monde

SnowboardUn 38e podium pour Julie Zogg en Coupe du monde

Julie Zogg, qui avait terminé deuxième lors de l'ouverture de la saison en Chine, et Dario Caviezel ont été éliminés dès les qualifications.

Samedi, Davos accueillera le premier slalom parallèle de la saison. Après Nouvel-An, il y aura un géant parallèle le 10 janvier à Scuol.

Les plus lus

Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri
Deux nouveaux cas d'enfants tondus à blanc dans un foyer