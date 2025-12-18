Les snowboardeurs alpins suisses ont raté leur répétition générale avant la Coupe du monde à domicile à Davos.

Ladina Caviezel dans la zone d'arrivée (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors du slalom géant parallèle à Carezza en Italie, seules Ladina Caviezel et Jessica Keiser ont atteint la phase à élimination directe, mais le duo a échoué dès les huitièmes de finale.

Julie Zogg, qui avait terminé deuxième lors de l'ouverture de la saison en Chine, et Dario Caviezel ont été éliminés dès les qualifications.

Samedi, Davos accueillera le premier slalom parallèle de la saison. Après Nouvel-An, il y aura un géant parallèle le 10 janvier à Scuol.