Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en 8es de finale du tournoi Elite16 de Montréal samedi. Les soeurs bernoises ont perdu contre les Brésiliennes Carol/Rebecca malgré une balle de match.

Fin de parcours pour les soeurs Vergé-Dépré à Montréal (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La team «Zouk» a perdu ce match très serré sur le score de 21-16 16-21 16-14. Après la perte de la première manche, les deux soeurs ont recollé aux Brésiliennes. Menées 13-9 dans le tie-break, les Suissesses ont aligné cinq points de suite pour s'offrir une balle de match, mais elles ont fini par craquer.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré se concentrent désormais sur les championnats de Suisse, qui se dérouleront du 27 au 29 août sur la Place fédérale à Berne.