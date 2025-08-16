  1. Clients Privés
Beachvolley Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

ATS

16.8.2025 - 20:52

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en 8es de finale du tournoi Elite16 de Montréal samedi. Les soeurs bernoises ont perdu contre les Brésiliennes Carol/Rebecca malgré une balle de match.

Fin de parcours pour les soeurs Vergé-Dépré à Montréal (archives).
Fin de parcours pour les soeurs Vergé-Dépré à Montréal (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.08.2025, 20:52

16.08.2025, 22:32

La team «Zouk» a perdu ce match très serré sur le score de 21-16 16-21 16-14. Après la perte de la première manche, les deux soeurs ont recollé aux Brésiliennes. Menées 13-9 dans le tie-break, les Suissesses ont aligné cinq points de suite pour s'offrir une balle de match, mais elles ont fini par craquer.

Beachvolley. Les sœurs Vergé-Dépré s’arrêtent en quarts à Düsseldorf

BeachvolleyLes sœurs Vergé-Dépré s’arrêtent en quarts à Düsseldorf

Anouk et Zoé Vergé-Dépré se concentrent désormais sur les championnats de Suisse, qui se dérouleront du 27 au 29 août sur la Place fédérale à Berne.

