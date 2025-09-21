  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Beachvolley Le team «Zouk» subit la loi des championnes olympiques

ATS

21.9.2025 - 11:31

Le parcours d'Anouk et Zoé Vergé-Dépré à Joao Pessoa, au Brésil, a pris fin en quart de finale. Les soeurs bernoises ont subi la loi des championnes olympiques de Paris Ana Patricia/Duda.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré vont rester au Brésil pour le tournoi de Rio (archives).
Anouk et Zoé Vergé-Dépré vont rester au Brésil pour le tournoi de Rio (archives).
sda

Keystone-SDA

21.09.2025, 11:31

21.09.2025, 11:42

La paire brésilienne s'est imposée sans coup férir face aux Suissesses en deux sets secs, 21-10 21-9.

Le team «Zouk», nom du duo formé par Anouk et Zoé Vergé-Dépré, aura une nouvelle chance de briller au pays du beachvolley la semaine prochaine, à l'occasion du tournoi Elite16 de Rio de Janeiro.

Elles tenteront de poursuivre leur progression chez les Cariocas en vue du grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde prévus mi-novembre en Australie.

Les plus lus

Quand commence vraiment l’automne? Astronomie et météo ne s’accordent pas
Placées en maison de retraite, trois nonnes s’échappent et retrouvent leur couvent
Devant les tribunaux, le bras de fer entre Enthoven et la France insoumise
Trump réclame à la Justice des poursuites contre ses adversaires
Supporters brûlés, police prise pour cible, train bloqué
Melania Trump: une photo qui en dit long