Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont décroché dimanche la 3e place du tournoi Elite16 de Gstaad, qui vivait sa 25e édition. Les soeurs bernoises ont battu la paire Tanja Hüberli/Leona Kernen dans une «petite finale» 100% helvétique. Il s’agit du premier podium féminin suisse depuis 13 ans dans la station du Saanenland.

La joie d'Anouk (à droite) et de Zoé Vergé-Dépré, qui ont pris la 3e place à Gstaad. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Team «Zouk» a survolé les débats dimanche après-midi face à la Schwytzoise et à sa nouvelle partenaire bernoise, s'imposant 21-17 21-11. Les deux meilleurs duos féminins suisses avaient déjà été opposés samedi en 8e de finale, avec là aussi un succès des soeurs Vergé-Dépré en deux sets (21-18 21-15).

Anouk et Zoé Vergé-Dépré confirment ainsi l'excellence de leur forme, elles qui avaient déjà terminé au 3e rang du tournoi Elite16 d'Ostrava en juin avant de cueillir leur premier titre en commun dans le tournoi Challenge d'Alanya. Elles n'ont perdu qu'un seul match cette semaine, en demi-finale face aux Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher.

Premier podium suisse depuis 13 ans

Les deux soeurs offrent ainsi au beachvolley féminin helvétique son premier podium à Gstaad depuis 2012 et la 3e place de la paire Simone Kuhn/Nadine Zumkehr. Tanja Hüberli et Leona Kernen devront quant à elles patienter avant de fêter un premier top 3 dans une épreuve de la plus haute catégorie. Mais elles ont confirmé leur montée en puissance dans l'Oberland bernois.