Le sport suisse en deuil Les Sports Awards 2025 reportés après le drame de Crans-Montana

ATS

2.1.2026 - 11:12

Les «Sports Awards 2025» n'auront pas lieu dimanche soir à Zurich, a annoncé SRF. Par respect et solidarité après le tragique incendie de Crans-Montana, la traditionnelle soirée récompensant les meilleurs sportifs et sportives suisses de l'année est reportée à une date qui reste à déterminer.

Par respect pour Crans-Montana, les Sports Awards sont reportés (image d’archives).
Par respect pour Crans-Montana, les Sports Awards sont reportés (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 11:12

Les meilleurs athlètes suisses de l'année sont traditionnellement récompensés depuis 1950. Les Sports Awards n'ont jamais été complètement annulés, mais en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, l'événement avait été transformé en un gala spécial mettant à l'honneur les meilleurs sportifs des 70 dernières années.

