Sports Awards La cérémonie maintenue : le gala télévisé prévu fin mars

ATS

16.1.2026 - 11:06

Les Sports Awards, initialement prévus début janvier et reportés à la suite des tragiques événements de Crans-Montana, auront lieu le 29 mars. C’est ce qu’annonce la SSR vendredi.

Beat Tschuor pose en 2021 lors de la cérémonie (archive).
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:16

16.01.2026, 11:16

Le gala télévisé, qui devait se tenir le 4 janvier à Zurich, avait été annulé par respect pour les victimes de l’incendie survenu à la Saint-Sylvestre.

Le sport suisse en deuil. Les Sports Awards 2025 reportés après le drame de Crans-Montana

Le sport suisse en deuilLes Sports Awards 2025 reportés après le drame de Crans-Montana

La cérémonie honorant les meilleures sportives et sportifs suisses de l’année se déroulera à la date de remplacement dans le format habituel, précise la SSR.

Reporter plutôt qu'annuler

«Il nous importait de reporter les Sports Awards 2025 plutôt que de les annuler complètement, a déclaré Roland Mägerle, responsable de SRF Sport. Nous souhaitons offrir à tous les nominés une vitrine à la hauteur de leurs exploits réalisés durant la période concernée. Fin mars était pratiquement la seule option viable, vu le calendrier sportif chargé de cette année.»

Sports Awards. Odermatt et Ditaji Kambundji promis aux trophées ?

Sports AwardsOdermatt et Ditaji Kambundji promis aux trophées ?

Depuis 1950, les meilleurs athlètes helvétiques sont récompensés en fin d’année. Jamais le gala n’avait été totalement annulé. En 2020, face à la pandémie de covid, elle avait pris une forme adaptée sous le thème «Le meilleur des 70 ans».

Sports Awards. Qui sont les meilleurs sportifs helvétiques de l’année ?

Sports AwardsQui sont les meilleurs sportifs helvétiques de l’année ?

