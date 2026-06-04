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Finale NBA Les Spurs craquent malgré 14 points d’avance face aux Knicks

ATS

4.6.2026 - 07:24

Les Knicks ont pris la main d'entrée en finale NBA. La franchise de New York est allée s'imposer 105-95 sur le parquet des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama mercredi dans l'acte I de la série.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 07:24

05.06.2026, 08:46

San Antonio, la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire à rejoindre la finale de la ligue nord-américaine, a gâché un avantage de 14 points en début de seconde période avant de montrer ses limites dans les trois dernières minutes en encaissant un 8-0 fatal. Les Knicks ont arraché un 12e succès consécutif dans ces séries.

Wembanyama, qui dispute à 22 ans ses premiers play-off, n'a pas été au niveau de ses récentes performances en finale de la Conférence Ouest avec 26 points, 12 rebonds et trois contres. Les plus en vue de ses coéquipiers ont été Stephon Castle (17 points, 8 rebonds) et Dylan Harper, auteur de 16 points en sortie de banc.

«Ce soir, j'ai été mauvais, ce n'est pas plus compliqué que ça», a déclaré Wembanyama, maladroit au tir (6 sur 21) mais qui s'est dit confiant de pouvoir s'adapter à la défense des Knicks au prochain match.

«Solidarité»

En face, le shooteur Jalen Brunson, MVP de la finale de l'Est face à Cleveland, a encore montré son talent en inscrivant 30 points. Karl-Anthony Towns, ex-pivot transformé en créateur, l'a bien suppléé (18 points, 12 rebonds), comme OG Anunoby (17 points) et le remplaçant Landry Shamet (13 points).

Dans une salle survoltée, le match a été assez décousu. Wembanyama a été muselé par une défense rugueuse de Karl-Anthony Towns et des Knicks, qui ont retrouvé par séquences leur jeu de transition rapide, notamment quand «Wemby» était sur le banc. Les Spurs, qui menaient 55-48 à la mi-temps, ont pris jusqu'à 14 points d'avance (65-51) dans le troisième quart temps.

En fin de match, alors que Wembanyama semblait de plus en plus fatigué, il a pourtant porté son équipe avec un panier primé et un lay-up pour mener 95-94 avec un peu plus de deux minutes à jouer. Mais les Knicks se sont envolés grâce à un festival de Brunson (8 points consécutifs), une perte de balle du Français et plusieurs fautes de San Antonio.

Les Spurs retrouvent les Knicks vendredi pour le match no 2, toujours à San Antonio. La finale se dispute au meilleur des sept matches.

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