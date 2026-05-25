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NBA Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

ATS

25.5.2026 - 06:52

San Antonio a largement battu le Thunder d'Oklahoma City 103-82, dimanche à domicile, pour égaliser à 2-2 en finale de la Conférence Ouest de NBA. Victor Wembanyama a marqué 33 points pour les Spurs.

Keystone-SDA

25.05.2026, 06:52

25.05.2026, 07:15

Le Français de 22 ans, qui n'a joué que 31 minutes afin d'être reposé en vue d'une série qui s'annonce longue, a réussi 11 tirs sur 22 tentés, dont 3 sur 7 à trois points. Il a également pris 8 rebonds, offert 5 assists et effectué 3 contres dans un match quasiment à sens unique pour les Spurs, qui visent leur première qualification pour la finale NBA depuis leur dernier sacre en 2014.

«C'était la première fois que nous étions menés dans cette série. Nous avons simplement réagi. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce n'était pas de la magie. Nous avons simplement fait ce qu'il fallait faire», a commenté «Wemby», qui a attribué la domination des Spurs au fait d'avoir regardé «beaucoup de vidéos, pratiquement sans arrêt, ces dernières 24 à 48 heures».

Loin d'être terminé

Le Thunder, qui vise un deuxième sacre consécutif, était invaincu à l'extérieur dans ces play-off en cinq matches, mais la solide défense des Spurs a mis fin à cette série. OKC a été limité à 82 points, soit son plus faible total depuis décembre 2021. Son meneur et double MVP Shai Gilgeous-Alexander s'est contenté de 19 points, à 6 sur 15 au tir.

«Je dois trouver des moyens pour avoir un impact sur le jeu de plusieurs façons. J'ai beaucoup de responsabilités, mais je suis prêt à les assumer. Nous allons tous devoir faire des choses que nous n'avions pas prévues», a encore expliqué Victor Wembanyama. Mais «la série est loin d'être terminée», a-t-il ajouté, alors que l'acte V de la série est prévu mardi en Oklahoma. «Il nous faut encore six victoires avant de pouvoir nous reposer.»

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