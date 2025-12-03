Les San Antonio Spurs, toujours privés de Victor Wembanyama, ont vaincu les Memphis Grizzlies, tandis que les Boston Celtics de Jaylen Brown ont fait plaisir à leur public face aux New York Knicks mardi en NBA.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les San Antonio Spurs remontent à la 4e place de la conférence Ouest à la faveur d'un succès face à Memphis à l'issue d'un match âpre et serré (126-119).

Malmenés par Zach Eday (19 points, 15 rebonds) et des Grizzlies supérieurs au rebond (59 contre 48), les Texans ont fini par faire la différence en fin de rencontre grâce à Dylan Harper (15 points) et De'Aaron Fox (29 points), au relais du vétéran Harrison Barnes (31 points).

San Antonio a disputé son 8e match de suite sans Victor Wembanyama, victime d'une élongation au mollet gauche mi-novembre.

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre, l'entraîneur Mitch Johnson a précisé que ni le Français, ni Stephon Castle (hanche) ne seraient du voyage avec les Spurs direction Orlando, pour le prochain match dès mercredi.

Le technicien a en revanche ajouté que les deux joueurs pourraient rejoindre leur équipe lors de leur «road trip», qui doit ensuite emmener les Texans à Cleveland (vendredi) puis à la Nouvelle-Orléans (lundi) avant un match important à Los Angeles le mercredi 10 décembre, le quart de finale de la Coupe NBA face aux Lakers.

«Ils sont en progrès, tout se passe bien», a rassuré Johnson, qui a toutefois précisé que même si les joueurs rejoignaient le groupe, ils ne joueraient pas forcément immédiatement pour autant.

Brown dompte les Knicks

Après un départ catastrophique (17-4 New York), les Boston Celtics se sont rebellés pour un succès de prestige dans leur salle face aux New York Knicks 123-117.

Sans Jayson Tatum, blessé pour une longue durée (rupture d'un tendon d'Achille), le MVP des finales 2024 Jaylen Brown s'est mué en cauchemar des Knicks avec 42 points.

Les Celtics ont cependant laissé fondre 18 points d'avance au début du dernier quart-temps, principalement à cause de la précision de Mikal Bridges (35 points à 8 sur 12 de loin), mais restant devant grâce à l'énergie de Jordan Walsh en fin de match.