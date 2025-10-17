  1. Clients Privés
NBA Les Spurs prolongent Wembanyama jusqu'en 2027

ATS

17.10.2025 - 07:28

Les San Antonio Spurs ont prolongé d'un an le contrat de Victor Wembanyama, a annoncé la franchise NBA jeudi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2027.

Les Spurs ont prolongé Victor Wembanyama jusqu'en 2027
Les Spurs ont prolongé Victor Wembanyama jusqu'en 2027
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 07:28

17.10.2025, 08:03

Drafté en première position en 2023, le phénomène français de 21 ans avait signé à ses débuts un contrat de trois ans que son équipe pouvait prolonger d'une saison de façon unilatérale.

Les Spurs ont sans surprise décidé de prolonger leur joyau à des conditions financières qui leur sont favorables: les contrats des «rookies» sont plafonnés et restent ainsi loin des sommes que peuvent négocier les joueurs «vétérans».

«Wemby», dont le contrat rookie est estimé à 55 millions de dollars sur 4 ans, devra attendre la saison 2027/28 pour être éligible à un bail qui s'annonce colossal. Le géant français (2m24) n'a plus joué en match officiel depuis sa première sélection au All-Star Game en février en raison d'une thrombose au niveau de l'épaule droite.

Désormais guéri, il a participé à quatre matches de pré-saison et est attendu sur les parquets mercredi pour le premier match des Spurs à Dallas au lendemain de la reprise de la NBA. Les Spurs ont également annoncé avoir prolongé pour une troisième saison jusqu'en 2027 leur arrière Stephon Castle, élu rookie de l'année au printemps.

