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NBA Les Spurs qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest

ATS

16.5.2026 - 07:08

Les Spurs de Victor Wembanyama défieront Oklahoma City en finale de la Conférence Ouest de NBA. San Antonio a dominé vendredi les Minnesota Timberwolves 139-109 pour remporter la série 4-2.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.05.2026, 07:08

16.05.2026, 08:02

A la tête d'un collectif électrique, Victor Wembanyama, qui dispute à 22 ans ses premiers play-off, a compilé 19 points, 6 rebonds, 2 passes et 3 contres. Le Français prend ainsi rendez-vous dès lundi avec le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander.

Après avoir remporté le premier quart-temps 36-27 vendredi, les Spurs ont infligé un 20-0 à Minnesota pour prendre une avance de 29 points. Si les Wolves sont revenus à 13 points à la pause, un dernier coup d'accélérateur a offert une large victoire et une qualification aux Texans.

Après six saisons sans play-off, San Antonio connaît un rebond spectaculaire avec une première finale de Conférence depuis 2017, grâce à une jeune génération. Derrière son joyau géant Wembanyama (2m24), les Texans peuvent compter sur De'Aaron Fox (21 points vendredi), mais aussi Stephon Castle (32 points, 11 rebonds, 6 passes) et Dylan Harper (15 points), entre autres jeunes talents.

Detroit égalise à 3-3

A l'Est, un septième match sera nécessaire pour départager Pistons et Cavaliers. Après trois défaites d'affilée, Detroit s'est imposé sur le parquet de Cleveland 115-94 vendredi dans l'acte VI pour rester en vie.

Les deux équipes avaient déjà eu besoin d'un match 7 pour achever leur 1er tour, respectivement contre Orlando (Detroit) et Toronto (Cleveland). Le vainqueur de cette série affrontera les New York Knicks en finale de la Conférence Est.

Dos au mur, les Pistons – qui visent leur première finale de Conférence depuis 2008 – ont offert un bel effort collectif avec six joueurs à au moins 10 points. Le banc des visiteurs a fait la différence avec 48 points, contre 19 pour les remplaçants des Cavs.

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