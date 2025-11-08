  1. Clients Privés
NBA Les Spurs stoppent l’élan des Rockets de Capela

ATS

8.11.2025 - 07:31

La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs cinq derniers matches, les Rockets de Clint Capela ont subi la loi des San Antonio Spurs (121-110).

Keystone-SDA

08.11.2025, 07:31

08.11.2025, 07:39

Les Spurs de Victor Wembanyama (22 points, 8 rebonds, 4 assists) ont fait la différence dans un dernier quart-temps entamé sur le score de 86-82 en leur faveur. Leur meilleur marqueur fut Harrison Barnes, auteur de 24 points.

Du côté des Rockets, c'est le pivot turc Alperen Sengun qui s'est montré le plus prolifique avec ses 25 points. Aligné durant 6 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela n'a pas tenté le moindre tir, captant tout de même 3 rebonds.

Malade, l'ailier valaisan Kyshawn George s'est pour sa part retrouvé au repos forcé vendredi. En son absence, les Wizards ont été écrasés 148-114 à Washington par les Cleveland Cavaliers, subissant ainsi leur 8e défaite en 9 matches disputés cette saison.

