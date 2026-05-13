Les Spurs sont à un succès d'une place en finale de la Conférence Ouest de NBA. San Antonio s'est imposé 126-97 mardi face à Minnesota pour prendre l'avantage 3-2 dans ce 2e tour des play-off.

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Exclu pour un violent coup de coude asséné au visage d'un adversaire au match précédent, perdu par son équipe, Victor Wembanyama, qui a échappé à une suspension, s'est montré revanchard. Le pivot français a évacué sa frustration en début de partie avec six premières minutes diaboliques, inscrivant 16 points.

«La manière dont on démarre la partie est très importante, ça donne le ton. Ensuite le défi c'est de tenir 48 minutes», a expliqué en conférence de presse «Wemby», qui a terminé ce match avec à son actif 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 3 contre (pour 4 pertes de balle).

Les Wolves n'ont pu recoller que lorsque Wembanyama est sorti souffler. Les Spurs, qui avaient pris 18 points d'avance au deuxième quart, ont ainsi vu les visiteurs égaliser en début de troisième quart-temps pour mieux réaccélérer avec l'énergie de Keldon Johnson (21 points) et s'échapper dans la dernière période.

Les Spurs auront ainsi l'occasion vendredi à Minneapolis d'atteindre la finale de la Conférence Ouest, pour laquelle le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, est déjà qualifié. Un éventuel septième match pour départager les deux franchises aurait lieu dimanche au Texas.