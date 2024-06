L'entraîneur Mike Tomlin, en poste aux Pittsburgh Steelers depuis 2007, a prolongé son contrat de trois ans, jusqu'en 2027. La franchise de NFL l'a annoncé lundi.

L'entraîneur en chef des Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, assiste à l'entraînement de l'équipe en NFL. KEYSTONE

ATS

L'Américain de 52 ans a conduit les Steelers au sacre du Super Bowl en 2008, un an après avoir pris ses fonctions, et présente un bilan de 173 victoires pour 100 défaites et deux nuls.

Il est l'entraîneur en activité de la NFL ayant la plus grande longévité avec un club.

Tomlin n'est que le troisième technicien de l'équipe depuis 1969, après Chuck Noll (1969-91) et Bill Cowher (1992-2006), tous deux intronisés au Hall of Fame de la NFL.

Outre le titre en 2008, Tomlin a conduit les Steelers à un Super Bowl deux ans plus tard et à 11 qualifications pour les play-off.

