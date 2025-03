À San Francisco, Sébastien Schneiter et l’équipage helvétique de SailGP chercheront à enchaîner les bons résultats pour progresser dans la hiérarchie, moins d’une semaine après leur 10e place à Los Angeles.

Seulement six jours après l’étape de Los Angeles, la flotte de SailGP enchaîne avec San Francisco. IMAGO/Beautiful Sports

Rédaction blue Sport / Laurent Morel Nicolas Larchevêque

Pas le temps de cogiter. Seulement six jours après l’étape de Los Angeles, la flotte de SailGP enchaîne avec San Francisco, quelques kilomètres plus au nord. Sous le majestueux et légendaire Golden Gate Bridge, les Suisses espèrent jouer un mauvais tour aux favoris. Pour cela, ils devront gagner en régularité.

Capables de chatouiller les meilleurs lors de l’une ou l’autre course en flotte, Sébastien Schneiter et ses équipiers doivent encore s’améliorer, notamment lorsque le vent est fort. Mais la météo risque d’être plutôt clémente et les airs légers dans «La Baie» ce week-end. Une bonne occasion pour les marins helvétiques de montrer ce dont ils sont capables dans des airs plus «lémaniques».

Sur un plan d’eau mythique autour de l’île d’Alcatraz, qui a accueilli les trois dernières finales, l’Eiger (le nom du bateau suisse) espère bien rééditer et améliorer ses performances de la saison 3, lorsqu’il avait pris une solide 7e place pour sa première dans la baie californienne, avec déjà Sébastien Schneiter à la barre.

Parfaire les manoeuvres

«On a beaucoup progressé sur nos départs, mais on a ensuite eu du mal à rester en tête», détaillait le Genevois à l’issue de l’étape de Los Angeles le week-end dernier. Le pilote suisse regrettait encore quelques imperfections lors de certaines manœuvres, un cas de figure qui coûte très cher lorsque l’on connaît la qualité des adversaires. «Nous avons vraiment hâte d’être à San Francisco dans des conditions qui nous conviendront probablement mieux.»

La nouvelle configuration de l’équipage, qui a largement changé à l’intersaison, continue de progresser. Actuellement 7es du championnat dominé par les Britanniques, les Suisses se doivent de marquer de gros points pour ne pas être décrochés du wagon de tête.

Tout devant, les favoris devraient à nouveau être les Australiens, les Néo-Zélandais et les Britanniques. Attention toutefois aux Espagnols, qui s’étaient imposés à la surprise générale lors de la grande finale de la saison dernière. À noter que le bateau danois ne sera pas au départ à la suite des dommages subis à Los Angeles.

