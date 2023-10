Jérémy Desplanches monte en puissance. Cinquième du 200 m 4 nages de la manche de Coupe du monde de Budapest, le Genevois est passé sous les 2' en finale samedi. Mais il a été battu par Noè Ponti, et est resté loin de la limite qualificative pour les JO de Paris 2024.

Jérémy Desplanches a pris la 5e place du 200 m 4 nages à Budapest. Keystone

Le duel entre les deux médaillés olympiques de Tokyo 2021 a tourné à l'avantage de Noè Ponti. Vainqueur du 100 m papillon la veille, le Tessinois a pris le meilleur sur Jérémy Desplanches sur la dernière longueur de bassin, en crawl. Il a même réalisé un nouveau record personnel dans la discipline, en 1'59''70, pour prendre la 4e place.

Jérémy Desplanches a quant à lui terminé 5e d'une course remportée par le Sud-Africain Matthew Sates (1'57''72). Le vice-champion du monde 2019 et médaillé de bronze olympique a nagé en 1'59''87, soit bien plus vite qu'à Athènes une semaine plus tôt (2'01''25). Mais il doit réussir 1'57''94 ou mieux pour assurer son ticket pour Paris.

Vainqueur sur 200 m dos, sa discipline favorite, vendredi dans la capitale hongroise, Roman Mityukov s'est par ailleurs classé 8e de la finale du 50 m dos samedi. Le Genevois a réussi un chrono de 25''59, à moins d'une demi-seconde de son record personnel établi en 2022 (25''11).