Mondiaux de VTT Les Suisses au pied du podium, Hatherly sacré champion

ATS

14.9.2025 - 15:18

Les Suisses ont pris les 4e et 5e places de la course de cross-country des Mondiaux 2025 de VTT. A Crans-Montana, c'est le champion du monde sud-africain Alan Hatherly qui s'est imposé devant l'Italien Simone Avondetto et le Français Victor Koretzky.

Keystone-SDA

14.09.2025, 15:18

14.09.2025, 15:21

Cruel. Cruel pour les deux Helvètes Luca Schätti et Mathias Flückiger. Deuxième et quatrième dans le dernier tour, les deux Suisses ont finalement été devancés par Avondetto et Koretzky. Dans l'ultime montée vers le lac de Chermignon, c'est Avondetto qui a placé une «mine» à laquelle Flückiger et Schätti n'ont pas pu répondre. Puis le duo helvétique a vu le Français Koretzky revenir sur leurs traces.

Meilleur au sprint, le Tricolore est parvenu à manger les deux Suisses. Le Bernois Mathias Flückiger a donc terminé cette course à la 5e place, juste derrière Luca Schätti. Le Zurichois a impressionné même s'il termine au pied du podium.

Devant ces quatre athlètes, Alan Hatherly s'est baladé. Le Sud-Africain, champion du monde en titre, a dominé la course de la tête et des épaules. Il a même pu contrôler facilement dans le dernier tour en prenant le moins de risques possible pour s'assurer l'or avec 48 secondes de bonus.

Présent en Valais, Mathieu van der Poel a pris la 29e place à 5'35. Ovationné comme la star de la discipline qu'il est, Nino Schurter a terminé au 42e rang à 8'48.

