Biathlon Les Suisses décevants dans l'individuel à Nove Mesto

ATS

22.1.2026 - 20:12

Les Suisses ont déçu lors de l'individuel 15 km de Coupe du monde de biathlon à Nove Mesto.

Sebastian Stalder a dû se contenter d'un modeste 38e rang.
IMAGO/Mauri Levandi

Keystone-SDA

22.01.2026, 20:12

Le meilleur d'entre eux, Sebastian Stalder, a dû se contenter d'un modeste 38e rang avec quatre erreurs au tir. Jeremy Finello (57e), Joscha Burkhalter (66e) et Matthias Riebli (72e) ont fini encore bien plus loin.

Les Français ont signé un doublé, Eric Perrot s'imposant avec 41''8 d'avance sur Emilien Jacquelin. Le podium a été complété par l'Italien Lukas Hofer. Les trois premiers ont réussi un carton plein au stand de tir.

