Les cavaliers suisses ont déçu lors du Prix des nations du CSIO de Saint-Tropez.

Alain Jufer en selle sur son fidèle étalon KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ils n'ont pas pu faire mieux que le huitième rang. Par conséquent, ils ne se sont pas qualifiés pour la lucrative finale de Barcelone début octobre.

Les Suisses ont évolué avec Alain Jufer (Dante), Barbara Schnieper (Canice), Janika Sprunger (Orelie) et le jeune Gaëtan Joliat (20 ans/ Chelsea), qui a été aligné pour la première fois à ce niveau. La victoire du jour est revenue à la Grande-Bretagne devant l'Italie et la Belgique.