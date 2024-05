Swiss Athletics a retenu 60 athlètes en vue des championnats d'Europe de Rome, qui auront lieu du 7 au 12 juin. Il s'agit d'un record. Le précédent était de 53 sélectionnés pour les Européens à Zurich en 2014.

Annik Kaelin (AJ TV Landquart) se réjouit de sa victoire sur 60 m haies aux championnats suisses d'athlétisme en salle. KEYSTONE

ATS

Voici deux ans à Munich, l'athlétisme suisse avait réussi la meilleure récolte de son histoire avec six médailles.

Les cinq athlètes montés sur le podium en Bavière seront de la partie dans la capitale italienne, à savoir Mujinga Kambundji (argent sur 100 m et or sur 200), Ricky Petrucciani (argent sur 400), Ditaji Kambundji (bronze sur 100 m haies), Annik Kälin (bronze en heptathlon et Simon Ehammer (argent en décathlon.) Ce dernier s'alignera au saut en longueur à Rome.

Les tenues des JO

Les tenues des athlètes suisses pour les JO de Paris ont été présentées. Le style de la ligne s'inspire des armoiries des 26 cantons. Elle s'inspire de la devise de Swiss Olympic pour ces prochains Jeux, «United4Excellence».

Sélection suisse, dames : 100 m: Géraldine Frey (LK Zoug), Mujinga Kambundji (STB), Salomé Kora (LC Brühl)

200 m: Fabienne Hoenke (LV Fricktal), Sarah Atcho-Jaquier (Lausanne-Sports), Mujinga Kambundji, Léonie Pointet (CA Riviera)

400 m: Julia Niederberger (LA Nidwalden), Giulia Senn (LC Zurich)

800 m: Lore Hoffmann (ATHLE.ch), Rachel Pellaud (FSG Bassecourt), Valentina Rosamilia (BTV Aarau)

1500 m: Joceline Wind (Biel/Bienne Athletics). 100 m haies: Ditaji Kambundji (STB)

400 m haies: Annina Fahr (LAC TV Unterstrass), Yasmin Giger (LC Zurich)

3000 m steeple: Shirley Lang (LC Therwil), Chiara Scherrer (TG Hütten)

Hauteur: Salome Lang (Old Boys Bâle)

Perche: Lea Bachmann (Old Boys Bâle), Angelica Moser (LC Zurich), Pascale Stöcklin (Old Boys Bâle)

Longueur: Daniela Gubler (TV Länggasse), Annik Kälin (AJ TV Landquart)

Poids: Miryam Mazenauer (TV Teufen)

Heptathlon: Kälin

4 x 100 m: Atcho-Jaquier, Céline Bürgi (LV Thoune), Frey, Kora, Natacha Kouni (LC Zurich), Pointet, Emma van Camp (Lausanne-Sports)

4 x 400 m: Fahr, Giger, Niederberger, Senn, Lena Wernli (LC Zurich); Catia Gubelmann (LAC TV Unterstrass) ou Aline Yuille (STB)

Semi-marathon: Fabienne Schlumpf (TG Hütten), Helen Bekele (Stade Genève).

Sélection suisse, messieurs : 100 m: William Reais (LC Zurich)

200 m: Timothé Mumenthaler (Stade Genève), Reais, Felix Svensson (Versoix Athlétisme)

400 m: Ricky Petrucciani (LC Zurich), Lionel Spitz (Adliswil Track Team)

800 m: Ramón Wipfli (STB). 1500 m: Tom Elmer (LC Zurich)

5000 m: Morgan Le Guen (Stade Genève), Dominic Lobalu (LC Brühl), Jonas Raess (LC Regensdorf)

10'000 m: Lobalu, Raess. 110 m haies: Mathieu Jaquet (LC Frauenfeld), Jason Joseph (LC Therwil)

400 m haies: Julien Bonvin (CA Sierre), Dany Brand (LC Zurich), Nahom Yirga (LC Zurich)

3000 m steeple: Michael Curti (LC Therwil). Perche: Dominik Alberto (LC Zurich)

Longueur: Simon Ehammer (TV Teufen)

Décathlon: Finley Gaio (SC Liestal)

4 x 100 m: Bradley Lestrade (Lausanne-Sports), Enrico Güntert (LC Schaffhouse), Fabio Luginbühl (LV Thoune), Pascal Mancini (FSG Estavayer), Mumenthaler, Reais, Svensson

4 x 400 m: Brand, Bonvin, Charles Devantay (Lausanne-Sports), Vincent Gendre (Athletica Veveyse), Petrucciani, Spitz, Yirga

Semi-marathon: Tadesse Abraham (LC Uster), Matthias Kyburz (LC Bâle), Patrik Wägeli (LC Frauenfeld), Julien Wanders (Stade Genève).

sfy, ats