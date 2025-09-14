Les Mondiaux de VTT se terminent dimanche avec la course de cross-country messieurs (dès 13h30). Les Suisses ne font partie des principaux candidats au podium.

Nino Schurter rêve de réussir un ultime grand exploit. Keystone

Keystone-SDA ATS

La plupart des membres du septuor helvétique sont néanmoins susceptibles de réaliser un coup à Crans-Montana. A commencer par Filippo Colombo et les expérimentés Mathias Flückiger et Nino Schurter. Cette course sera vraiment spéciale pour Schurter: il s'agira de la dernière pour le Grison de 39 ans dans le cadre des championnats du monde.

Le cercle des candidats à la victoire semble plus large que jamais. Les sept courses de Coupe du monde de la saison ont ainsi vu six vainqueurs: Victor Koretzky, Christopher Blevins (2), Ondrej Cink, Martin Vidaurre Kossmann, Luca Martin et le grand absent de ces Mondiaux Tom Pidcock. La star néerlandaise Mathieu van der Poel aura aussi son mot à dire.