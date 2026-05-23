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Diamond League Exploit pharamineux au javelot féminin, les Helvètes en progrès

ATS

23.5.2026 - 15:14

Les trois Suisses en lice en ce début de saison de Ligue de diamant se sont montrés bien plus convaincants samedi à Xiamen qu'une semaine plus tôt à Shanghai. Cinquième du 100 m haies, la championne du monde Ditaji Kambundji (12''62) a toutefois assisté impuissante à la démonstration de Masai Russell (12''14).

Masai Russell a signé le 2e temps de l'histoire sur 100 m haies samedi
Masai Russell a signé le 2e temps de l'histoire sur 100 m haies samedi
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 15:14

23.05.2026, 15:50

Ditaji Kambundji avait déjà pris la 5e place lors du précédent rendez-vous chinois, mais elle avait dû se contenter d'un chrono de 12''82. Certes, elle vise un pic de forme pour la mi-août et les Européens de Birmingham. Mais elle espérait tout de même mieux pour sa reprise en plein air.

Diamond League. Un début en demi-teinte pour Ditaji Kambundji à Shaoxing

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Samedi, la Bernoise s'est déjà montrée bien plus agressive dans le franchissement des haies pour réaliser un chrono encourageant de 12''62. Pour comparaison, l'an dernier à la fin mai, elle avait couru en 12''71 (Rabat) et 12''79 (Philadelphie) pour ses deux premières sorties de la saison en plein air.

Ses rivales sont cependant déjà plus qu'affûtées. Masai Russell, déjà convaincante à Shanghai (1re en 12''25), a frappé très fort à Xiamen. L'Américaine a signé tout simplement le deuxième chrono de l'histoire en 12''14, à 0''02 seulement du record du monde de Tobi Amusan (2e samedi, en 12''28).

13''24 pour Joseph

Très en retrait à Shanghai (7e, en 13''51), Jason Joseph a cette fois-ci répondu présent sur 110 m haies. Le Bâlois a pris une probante 4e place en 13''24, un chrono prometteur à ce stade de la saison. Il a une nouvelle fois manqué son départ mais a fini très fort, dans une course gagnée par l'Américain Jamal Britt en 13''07.

Athlétisme. Début de la Diamond League pour les athlètes suisses

AthlétismeDébut de la Diamond League pour les athlètes suisses

Elle aussi loin du compte à Shanghai (4'07''04), Joceline Wind a fait forte impression samedi. La Jurassienne bernoise, qui s'entraîne dans le même groupe que la spécialiste du 800 m Audrey Werro au CA Belfaux, a terminé 10e du 1500 m en 4'01''41. Ce nouveau «PB» fait d'elle le no 5 européen de la saison.

71m74, à 18 ans

Le concours du javelot féminin a par ailleurs été le théâtre d'une performance de choix. La Chinoise Yan Ziyi (18 ans) a pulvérisé son propre record du monde M20 avec 71m74. Il s'agit tout simplement de la deuxième meilleure performance de tous les temps, très près du record du monde de la Tchèque Barbora Spotakova (72m28 en 2008).

Ce meeting a aussi été marqué par la belle victoire de Shericka Jackson sur 200 m. La Jamaïcaine s'est imposée en 21''87, la star américaine Sha'Carri Richardson terminant quant à elle à un modeste 4e rang en 22''38.

Chez les messieurs, Alison dos Santos a cueilli un succès de prestige sur 400 m haies. Le Brésilien a coupé la ligne en 46''72, nouvelle meilleure performance mondiale de la saison, en devançant le recordman du monde Karsten Warholm (2e en 46''82). Sur 100 m, le Kényan Ferdinand Omanyala a triomphé en 9''94.

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