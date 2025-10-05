Les Suisses joueront en Roumanie lors de la phase de groupes du championnat d'Europe 2026. Selon le tirage au sort effectué à Bari, la Suisse évoluera dans le groupe D.

Keystone-SDA ATS

La sélection dirigée par Juan Manuel Serramalera affrontera la Roumanie, la France, l'Allemagne, la Lettonie et la Turquie. Pour se qualifier pour la suite de la compétition, les Helvètes devront figurer parmi les quatre premiers de leur groupe.

Le championnat d'Europe aura lieu du 9 au 26 septembre 2026 dans quatre pays: Italie, Bulgarie, Finlande et Roumanie. 24 équipes seront engagées.