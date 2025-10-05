  1. Clients Privés
Volleyball Adversaires, lieu... : les Suisses fixés sur leur sort pour l’Euro

ATS

5.10.2025 - 13:06

Les Suisses joueront en Roumanie lors de la phase de groupes du championnat d'Europe 2026. Selon le tirage au sort effectué à Bari, la Suisse évoluera dans le groupe D.

Les Suisses joueront en Roumanie lors de la phase de groupes du championnat d'Europe 2026.
Les Suisses joueront en Roumanie lors de la phase de groupes du championnat d'Europe 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.10.2025, 13:06

La sélection dirigée par Juan Manuel Serramalera affrontera la Roumanie, la France, l'Allemagne, la Lettonie et la Turquie. Pour se qualifier pour la suite de la compétition, les Helvètes devront figurer parmi les quatre premiers de leur groupe.

Le championnat d'Europe aura lieu du 9 au 26 septembre 2026 dans quatre pays: Italie, Bulgarie, Finlande et Roumanie. 24 équipes seront engagées.

