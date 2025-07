Deux des trois duos masculins suisses en lice dans le tournoi Elite16 de Gstaad ont connu la victoire mercredi pour leur entrée en lice. Les femmes démarreront leur tournoi jeudi.

Début prometteur pour les hommes suisses. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont même signé une performance de choix dans l'Oberland bernois en battant en trois sets les têtes de série no 4, les frères argentins Tomas et Nicolas Capogrosso. Victoire également, en trois sets là aussi, pour le duo Marco Krattiger/Leo Dillier face aux Tchèques Perusic/Schweiner.

Heidrich/Jordan et Krattiger/Dillier sont ainsi assurés de disputer la phase à élimination directe après la 1re journée de la phase de groupes. Battue par les Néerlandais Luini/Immers mercredi, la troisième paire helvétique Yves Haussener/Julian Friedli devra en revanche gagner son deuxième match pour éviter l'élimination.