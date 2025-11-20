Le CC Genève représentera à nouveau la Suisse aux championnats d'Europe. Le quatuor formé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel dispose d'une vaste expérience au niveau international.

Le CC Genève représentera à nouveau la Suisse aux championnats d'Europe (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'équipe genevoise a en effet déjà obtenu une fois de l'argent et une fois du bronze tant au niveau mondial qu'européen. Elle a même frôlé le titre mondial au printemps à Moose Jaw, s'inclinant 5-4 en finale contre l'Ecosse.

«Après la 7e place aux Mondiaux à Schaffhouse et la 4e aux derniers Européens, cela nous a fait un énorme bien de pouvoir pour une fois montrer tout notre potentiel», a résumé Sven Michel dans un entretien avec Keystone-ATS.

En Finlande, le CC Genève ambitionne donc de continuer sur la même dynamique. Cette saison, le quatuor a réussi de bons résultats en Grand Chelem, comme récemment une place en demi-finale à Tahoe. «On est bien dans le coup», se réjouit le skip Yannick Schwaller. Sven Michel enchaîne: «Nous savons que nous pouvons battre n'importe quelle équipe.»

Pour décrocher enfin l'or dans un grand rendez-vous international, il ne manque que de petits détails. «Ce que nous devons encore perfectionner, c'est de rester calmes dans les moments les plus importants et de les jouer comme si le score était de 0-0 au premier end», explique Michel.

Le huitième et dernier titre européen conquis par une équipe masculine suisse date déjà de douze ans. Il serait donc temps de mettre un terme à cette période de disette. Mais attention, la concurrence s'annonce très solide, avec en premier lieu l'Ecosse.