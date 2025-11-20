  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens de curling Les Suisses prêts à partir en quête d'un nouveau podium

ATS

20.11.2025 - 16:59

Le CC Genève représentera à nouveau la Suisse aux championnats d'Europe. Le quatuor formé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel dispose d'une vaste expérience au niveau international.

Le CC Genève représentera à nouveau la Suisse aux championnats d'Europe (archives).
Le CC Genève représentera à nouveau la Suisse aux championnats d'Europe (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 16:59

L'équipe genevoise a en effet déjà obtenu une fois de l'argent et une fois du bronze tant au niveau mondial qu'européen. Elle a même frôlé le titre mondial au printemps à Moose Jaw, s'inclinant 5-4 en finale contre l'Ecosse.

«Après la 7e place aux Mondiaux à Schaffhouse et la 4e aux derniers Européens, cela nous a fait un énorme bien de pouvoir pour une fois montrer tout notre potentiel», a résumé Sven Michel dans un entretien avec Keystone-ATS.

En Finlande, le CC Genève ambitionne donc de continuer sur la même dynamique. Cette saison, le quatuor a réussi de bons résultats en Grand Chelem, comme récemment une place en demi-finale à Tahoe. «On est bien dans le coup», se réjouit le skip Yannick Schwaller. Sven Michel enchaîne: «Nous savons que nous pouvons battre n'importe quelle équipe.»

Pour décrocher enfin l'or dans un grand rendez-vous international, il ne manque que de petits détails. «Ce que nous devons encore perfectionner, c'est de rester calmes dans les moments les plus importants et de les jouer comme si le score était de 0-0 au premier end», explique Michel.

Le huitième et dernier titre européen conquis par une équipe masculine suisse date déjà de douze ans. Il serait donc temps de mettre un terme à cette période de disette. Mais attention, la concurrence s'annonce très solide, avec en premier lieu l'Ecosse.

Les plus lus

Mouvement de panique : un incendie fait rage à la COP30 !
Peine capitale pour des élus démocrates : Donald Trump dérape !
Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la proposition de paix américaine
La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !
Au procès Péchier, l'improbable arrêt cardiaque d’un bambin de 4 ans
Le maire élu de New York est prêt à défier Donald Trump