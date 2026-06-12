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Volleyball European League: La Suisse signe deux victoires convaincantes

ATS

12.6.2026 - 20:48

Les équipes de Suisse de volleyball ont remporté leurs premiers matchs du deuxième mini-tournoi de l'European League à Kriens sans concéder le moindre set. Les Suissesses ont battu la Géorgie 25-15 25-16 25-12, tandis que les hommes se sont imposé face au Luxembourg 25-22 25-20 25-20.

Les équipes suisses dominent Géorgie et Luxembourg sans trembler. (Archives)
Les équipes suisses dominent Géorgie et Luxembourg sans trembler. (Archives)
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

12.06.2026, 20:48

Après trois matchs sur six, les deux équipes affichent un bilan positif de deux victoires pour une défaite.

Les résultats en European League sont pris en compte dans le classement général, qui compte 24 participantes chez les dames et 27 chez les messieurs. Les quatre premières nations se qualifient pour les Championnats d’Europe 2028.

La prochaine étape aura lieu dimanche à la Pilatus Arena. Les dames affronteront l’Autriche et les messieurs se frotteront à la Hongrie.

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