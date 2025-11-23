  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens de curling Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

ATS

23.11.2025 - 10:47

L'équipe de Suisse masculine a subi une première défaite dès son deuxième match aux Européens de Lohja. Le «CC3C» du skip Yannick Schwaller s'est incliné 8-6 devant l'Allemagne dimanche matin.

Yannick Schwaller et Cie ont subi la loi de l’Allemagne dimanche matin (archive).
Yannick Schwaller et Cie ont subi la loi de l’Allemagne dimanche matin (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.11.2025, 10:47

La formation genevoise a pourtant parfaitement su se reprendre après avoir manqué son début de match. Menés 5-1 après le quatrième end, Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont égalisé à 5-5 à la mi-match grâce à un coup de quatre. Mais ils ont flanché dans le «money time».

Les Helvètes, qui ont encaissé un point au cours de trois manches successives pour se retrouver menés 8-5 avant l'ultime end, auront l'occasion de se reprendre en soirée avec un 3e tour programmé à 19h. Ils se frotteront à la Pologne.

Européens de curling. Les Suisses réussissent leurs débuts face aux Suédoises

Européens de curlingLes Suisses réussissent leurs débuts face aux Suédoises

Les plus lus

Les deux McLaren disqualifiées, la course au titre relancée en F1 !
Affaire Epstein : des documents révèlent des liens avec la Suisse
Marco Rubio a atterri à Genève pour des discussions sur l'Ukraine
La pierre de Salvan: une pierre unique au monde
«C’est un peu déroutant, ça fait un calendrier plus ennuyeux»