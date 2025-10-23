L'équipe masculine de Suisse de poursuite par équipes aux Mondiaux de Santiago termine au septième rang. Il leur a manqué à peine plus d'une seconde pour participer à la petite finale.

L'équipe masculine de Suisse de poursuite par équipes aux Mondiaux de Santiago termine au septième rang (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner et Alex Vogel ont parcouru les 4000 m en 3'50''076. Le quatuor a dû s'incliner de 1''50 face aux Etats-Unis et a manqué la petite finale de 1''10. Par rapport aux qualifications, l'équipe a toutefois réussi à améliorer son temps de près de deux secondes. Lors des qualifications, Luca Bühlmann avait remplacé Pascal Tappeiner.

L'entraîneur national Julien Bossens s'est montré satisfait de la performance et en particulier de la progression: «C'était un bon état des lieux. Nous avons vu que la différence avec des nations traditionnellement fortes comme l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande est minime – et nous savons aussi que nous avons encore une marge de progression.»

Dans l'épreuve féminine de scratch, l'Uranaise Lorena Leu s'est classée 11e. C'est la Néerlandaise Lorena Wiebes qui a triomphé, elle qui est la sprinteuse sur route la plus titrée du moment.