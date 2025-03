Swiss Athletics affiche de grandes ambitions avant les Mondiaux en salle, prévus de vendredi à dimanche à Nanjing. Les cinq médaillés des Européens d'Apeldoorn peuvent tous à nouveau viser le podium.

Ditaji Kambundji aborde les championnats du monde dans la peau de la femme à battre. KEYSTONE

Sacrée aux Pays-Bas sur 60 m haies avec le 2e chrono de l'histoire – et un nouveau record d'Europe – Ditaji Kambundji aborde ces championnats du monde dans la peau de la femme à battre. Un statut nouveau pour la Bernoise de 22 ans, dont la progression est remarquable.

Mais «Ditaji doit digérer son exploit. Une telle performance laisse des traces», a souligné prudemment son coach Florian Clivaz dans un entretien à Keystone-ATS. La soeur cadette de Mujinga a eu moins de deux semaines pour recharger ses batteries et pour se remotiver après ses 7''67 d'Apeldoorn.

L'autre championne d'Europe 2025, Angelica Moser, peut également rêver d'un nouveau titre. La perchiste zurichoise pointe au 2e rang dans la liste des engagées de Nanjing avec 4m80, soit la barre qu'elle a effacée aux Championnats d'Europe, derrière la Britannique Molly Caudery (4m85).

En argent à Apeldoorn, Mujinga Kambundji est également no 2 de l'année dans sa discipline. La Bernoise de 32 ans en est restée à 7''02 sur 60 m aux Pays-Bas, où elle a été devancée d'un centième par l'Italienne Zaynab Dosso. Elle vise un deuxième or mondial après celui de 2022 à Belgrade, où elle avait triomphé en 6''96.

Egalement argentée à Apeldoorn grâce à ses 6m90, Annik Kälin est elle aussi une candidate légitime au podium à la longueur, en l'absence notamment des deux autres médaillées européennes Larissa Iapichino et Malaika Mihambo. Seule la Bahaméenne Anthaya Charlton (6m98) a fait mieux cet hiver en salle parmi les athlètes inscrites.

La tâche s'annonce sur le papier plus délicate pour le dernier médaillé d'Apeldoorn. Le vice-champion d'Europe 2025 – et champion du monde 2024 – de l'heptathlon Simon Ehammer s'aligne à la longueur à Nanjing, et il n'est que le no 4 de l'année parmi les engagés avec 8m20. Il devra sortir le grand jeu.

Joseph et Werro pour une revanche

Parmi les huit autres Suisses retenus pour le grand rendez-vous chinois, deux seront particulièrement revanchards après leur échec d'Apeldoorn: le hurdleur Jason Joseph et la spécialiste du 800 m Audrey Werro. Une place en finale à Nanjing doit constituer leur objectif minimal.

Le Bâlois, sacré champion d'Europe en salle en 2023 sur 60 m haies, a été éliminé dès les demi-finales aux Pays-Bas. La Fribourgeoise a quant à elle chuté dans une finale du 800 m où elle espérait frapper son premier grand coup sur la scène internationale. Pour eux aussi, il s'agit avant tout de digérer.