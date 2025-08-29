L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a pris la 3e place du Prix des Nations lors du CSIO cinq étoiles de Bruxelles. Les Suisses n'ont été battus que par la France (4) et la Belgique (9).

Steve Guerdat n'a pas réussi à faire un parcours sans faute. sda

Keystone-SDA ATS

Aucun des quatre cavaliers suisses n'a réalisé de sans faute lors des deux manches. Nadja Peter Steiner sur Mila et Jason Smith sur Picobello ont commis deux fautes lors du deuxième tour, Janika Sprunger sur Orelie lors du premier.

Steve Guerdat aurait pu, avec un deuxième parcours sans faute, détrôner les Belges de la 2e place et mettre au moins la pression sur les Français, mais le Jurassien a également commis une faute avec Dynamix.