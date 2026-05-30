Après un début de saison compliqué, Sébastien Schneiter et l’équipe helvétique de SailGP montent en puissance. Ils espèrent confirmer ce week-end à New York, où le spectacle s’annonce grandiose.

Sébastien Schneiter : «La performance nous motive avant tout» Après un début de saison compliqué, Sébastien Schneiter et l’équipe helvétique de SailGP montent en puissance. Ils espèrent confirmer ce week-end à New York, où le spectacle s’annonce grandiose. 26.05.2026

Laurent Morel Nicolas Larchevêque

Enfin ! Après plusieurs mois et plusieurs Grand Prix à occuper le bas des classements, l’équipe de Suisse de SailGP - désormais officiellement nommée Explora Journeys Swiss SailGP Team -, a retrouvé de l’allant au début du mois de mai aux Bermudes.

Grâce à deux journées encourageantes, et faites de progression constance, l’équipage helvétique a terminé au pied du podium, réalisant largement son meilleur résultat de la saison et se rapprochant pour la première fois en 2026 d’une finale, qui réunit les trois meilleures embarcations sur un week-end.

Un début de saison «en-deçà des attentes»

Ce résultat a en quelque sorte effacé le début d’année compliqué vécu par le camp helvétique, notamment après avoir subi un important accident dès la première course de la saison, à Perth (AUS). «Le début de saison n’a pas été bon, en-deçà de nos attentes», reconnaît le barreur Sébastien Schneiter, qui a manqué la première journée de course en janvier à la suite du crash causé par les Néo-Zélandais. «On a eu un petit peu de malchance mais ça fait partie du jeu.»

Il a fallu bâtir une nouvelle confiance pour l’équipage composé du barreur, des Suisses Maud Jayet, Arnaud Psarofaghis, Bryan Mettraux, Arno de Planta et du Britannique Matt Gotrel. «On a beaucoup appris et le SailGP, c’est sans cesse de l’apprentissage», rappelle le Genevois.

Régulièrement 11es et 10es depuis l’accident subi dans l’Ouest australien, les Suisses ont donc pu profiter d’un déclic dans les Bermudes. «Aujourd’hui, on a envie de gagner en régularité. On sait qu’on en a les capacités. On se réjouit de rebondir», soulève le pilote helvétique, qui se veut ambitieux. «Le vrai aboutissement viendra quand on pourra régulièrement gagner des événements et se battre pour une place en grande finale. La performance nous motive avant tout.»

Les navigateurs suisses auront une belle occasion de briller ce week-end à New York, où ils se sentent à l’aise, à l’image de leur 6e place décrochée en 2024. Les conditions s’annoncent musclées samedi sur Big Apple, où il faut composer avec des airs souvent perturbés et des courants forts.

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