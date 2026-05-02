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Athlétisme Les Suissesses à 3 millièmes du bonheur sur 4x100 m

ATS

2.5.2026 - 22:02

Aucun des quatre quatuors suisses en lice aux Mondiaux de relais de Gabarone n'est parvenu à se hisser en finale samedi. Tous peuvent encore espérer terminer parmi les douze premiers dimanche, et décrocher ainsi un ticket pour les Championnats du monde 2027.

Course frustrante pour Léonie Pointet.
Course frustrante pour Léonie Pointet.
ats

Keystone-SDA

02.05.2026, 22:02

Le quatuor du 4x100 m féminin composé de Chloé Rabac, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet et Céline Bürgi a manqué de très peu la qualification pour la finale, qui lui aurait assuré dès samedi un ticket pour Pékin 2027. Les quatre jeunes femmes ont couru en 43''11, à trois millièmes de la 8e place.

Alignés sur le 4x100 m mixte au Botswana, Enrico Güntert, Ajla Del Ponte, Felix Svensson et Salomé Kora ont quant à eux réussi le 16e temps des séries en 41''49. Le 4x400 m dames (Karin Disch, Iris Caligiuri, Salomé Hüsler, Annina Fahr) a manqué plus nettement le coche, terminant 20e des séries en 3'34''37.

Le relais masculin du 4x400 m (Vincent Gendre, Lionel Spitz, Julien Bonvin, Dany Brand) a pour sa part établi un nouveau record de Suisse en 3'01''18, améliorant ainsi de 1''28 une marque datant de 1999. Mais les quatre hommes, 17es des séries, devront également faire beaucoup mieux pour faire partie du top 12.

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