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Handball Les Suissesses affronteront notamment la Norvège

ATS

16.4.2026 - 20:44

Le tirage au sort de l'Euro 2026 (3-20 décembre) a été effectué jeudi à Katowice. Les Suissesses affronteront au 1er tour la Norvège, détentrice du record de titres continentaux, la Roumanie, co-organisatrice, et la Macédoine du Nord.

Les Suissesses connaissent leurs adversaires à l’Euro.
Les Suissesses connaissent leurs adversaires à l’Euro.
ats

Keystone-SDA

16.04.2026, 20:44

Avec la Norvège, la Suisse se mesurera à la meilleure équipe nationale du monde, qui a remporté trois fois le titre européen et deux fois celui de champion du monde au cours des six dernières années. Elle se frottera aussi à la Roumanie, qui aura l'avantage du terrain à Cluj-Napoca où se joueront tous les matches de ce groupe.

Pour se qualifier pour le tour principal, la Suisse devra terminer parmi les deux premiers de cette poule B. Une tâche difficile: lors de l'Euro 2024, la Suisse s'était inclinée 40-24 face à la Norvège, et la Roumanie était également sortie largement victorieuse de leur duel lors de la Coupe du monde 2025 (36-24).

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