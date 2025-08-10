L'équipe de Suisse dames a conclu les qualifications de l'Euro sur une défaite. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci se sont inclinées 3-2 face à la Finlande dimanche à Winterthour.

Keystone-SDA ATS

Les Suissesses manqueront ainsi un championnat d'Europe pour la première fois depuis 2017. Elles avaient perdu tout espoir de se qualifier avant même d'affronter les Finlandaises lors de l'ultime journée de ce groupe A, dominé par l'Allemagne.

Seuls les sept vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes décrochaient leur ticket pour la phase finale. Or, les Suissesses ont terminé au 3e et dernier rang de leur poule avec une seule victoire à leur actif, lors de leur première rencontre il y a un an face à la Finlande.