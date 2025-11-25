  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens de Curling Deux nettes victoires pour la délégation suisse

ATS

25.11.2025 - 14:31

La délégation suisse aux Européens de Lohja a fêté deux nettes victoires mardi. Les hommes ont écrasé l'Autriche 10-2, alors que les dames ont battu l'Ecosse 8-3.

L’équipe de Suisse féminine se dirige tout droit vers les play-off du championnat d'Europe de Lohja.
L’équipe de Suisse féminine se dirige tout droit vers les play-off du championnat d'Europe de Lohja.
ats

Keystone-SDA

25.11.2025, 14:31

25.11.2025, 15:54

Les Autrichiens ont abandonné après six ends seulement. Ayant fait rapidement la différence, les Suisses ont pu donner un peu de temps de glace au remplaçant Kim Schwaller, qui a relayé Sven Michel lors de l'ultime end. Avec quatre succès et deux défaites, le CC Genève est bien placé pour atteindre les play-off.

Il en va de même pour les Suissesses de la skip Corrie Hürlimann après leur victoire contre les Ecossaises. La Suisse a réussi à prendre l'avantage dans le 5e end à la faveur d'un coup de cinq, forçant ainsi forcé la décision dans un match qui était équilibré jusqu'alors.

Après 6 rencontres, Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann affichent un bilan positif de quatre victoires et deux défaites.

Les plus lus

Bardella franchit une nouvelle marche dans son ascension fulgurante !
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Un fonctionnaire allemand aurait volé un million d'euros dans un parcmètre
«Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»
L’un des chevaux les plus marquants de son époque a été euthanasié !