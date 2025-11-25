La délégation suisse aux Européens de Lohja a fêté deux nettes victoires mardi. Les hommes ont écrasé l'Autriche 10-2, alors que les dames ont battu l'Ecosse 8-3.

L’équipe de Suisse féminine se dirige tout droit vers les play-off du championnat d'Europe de Lohja. ats

Keystone-SDA ATS

Les Autrichiens ont abandonné après six ends seulement. Ayant fait rapidement la différence, les Suisses ont pu donner un peu de temps de glace au remplaçant Kim Schwaller, qui a relayé Sven Michel lors de l'ultime end. Avec quatre succès et deux défaites, le CC Genève est bien placé pour atteindre les play-off.

Il en va de même pour les Suissesses de la skip Corrie Hürlimann après leur victoire contre les Ecossaises. La Suisse a réussi à prendre l'avantage dans le 5e end à la faveur d'un coup de cinq, forçant ainsi forcé la décision dans un match qui était équilibré jusqu'alors.

Après 6 rencontres, Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann affichent un bilan positif de quatre victoires et deux défaites.