La délégation suisse aux Européens de Lohja a fêté deux nettes victoires mardi. Les hommes ont écrasé l'Autriche 10-2, alors que les dames ont battu l'Ecosse 8-3.
Les Autrichiens ont abandonné après six ends seulement. Ayant fait rapidement la différence, les Suisses ont pu donner un peu de temps de glace au remplaçant Kim Schwaller, qui a relayé Sven Michel lors de l'ultime end. Avec quatre succès et deux défaites, le CC Genève est bien placé pour atteindre les play-off.
Il en va de même pour les Suissesses de la skip Corrie Hürlimann après leur victoire contre les Ecossaises. La Suisse a réussi à prendre l'avantage dans le 5e end à la faveur d'un coup de cinq, forçant ainsi forcé la décision dans un match qui était équilibré jusqu'alors.
Après 6 rencontres, Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann affichent un bilan positif de quatre victoires et deux défaites.