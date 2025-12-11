Les Suissesses sont en demi-finale du Championnat du monde de unihockey à Ostrava. En quarts, les Helvètes ont écrasé la Slovaquie 14-1.

Les Suissesses sont en demi-finale du Championnat du monde de unihockey. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Suissesses ont brillamment rempli leur mission face aux Slovaques. Personne ne s'attendait pourtant à une victoire aussi facile, même si les Suissesses n'ont encore jamais perdu contre les Slovaques. Mais il y a deux ans, lors des qualifications pour la Coupe du monde, elles ne s'étaient imposées que 7-6.

Isabelle Gerig a marqué quatre buts et réalisé trois assists. Les Suissesses attendent désormais leur adversaire en demi-finale, probablement les championnes du monde en titre suédoises. Mais les Scandinaves doivent d'abord remporter leur quart de finale contre la Lettonie vendredi.