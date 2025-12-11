  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial d’unihockey Les Suissesses en demi-finales grâce une démonstration de force

ATS

11.12.2025 - 21:54

Les Suissesses sont en demi-finale du Championnat du monde de unihockey à Ostrava. En quarts, les Helvètes ont écrasé la Slovaquie 14-1.

Les Suissesses sont en demi-finale du Championnat du monde de unihockey.
Les Suissesses sont en demi-finale du Championnat du monde de unihockey.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 21:54

Les Suissesses ont brillamment rempli leur mission face aux Slovaques. Personne ne s'attendait pourtant à une victoire aussi facile, même si les Suissesses n'ont encore jamais perdu contre les Slovaques. Mais il y a deux ans, lors des qualifications pour la Coupe du monde, elles ne s'étaient imposées que 7-6.

Isabelle Gerig a marqué quatre buts et réalisé trois assists. Les Suissesses attendent désormais leur adversaire en demi-finale, probablement les championnes du monde en titre suédoises. Mais les Scandinaves doivent d'abord remporter leur quart de finale contre la Lettonie vendredi.

Les plus lus

Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?
Billie Jean King : «Ce n'est tout simplement pas la même chose»
Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Opposé à la participation d’Israël, Nemo renvoie son trophée