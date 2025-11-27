Les Suissesses se sont qualifiées pour les demi-finales des Européens à Lohja, en Finlande. Le quatuor zougois de la skip Corrie Hürlimann a battu la Norvège 6-5 après un end supplémentaire.

Les Suissesses se sont qualifiées pour les demi-finales des Européens à Lohja (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce succès dans l'ultime match du Round Robin a permis à l'équipe de Suisse de terminer au deuxième rang avec six victoires et trois défaites. Les autres demi-finalistes sont la Suède (8/1), l'Ecosse et la Norvège (5/4).

Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann ont montré de belles ressources morales pour leur premier grand tournoi international. Elles ont digérer un mauvais début de match contre la Norvège et retrouver leur meilleur niveau au moment décisif. Une pierre de Corrie Hürlimann leur a donné la victoire.