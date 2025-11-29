Deux jours après leur entrée réussie au Mondial, les Suissesses ont également remporté leur deuxième match de groupe.

Les Suissesses ont également remporté leur deuxième match de groupe au Mondial. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Elles se sont qualifiées pour le tour principal en battant le Sénégal 25-24. A Bois-e-Duc, les joueuses de l'entraîneur Knut Ove Joa ont mis du temps à trouver des solutions face aux puissantes Sénégalaises.

Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour ce tour principal. Les Suissesses affronteront les favorites hongroises lors de leur dernier match de groupe lundi.