  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de handball Deuxième succès et qualification pour les Suissesses

ATS

29.11.2025 - 20:13

Deux jours après leur entrée réussie au Mondial, les Suissesses ont également remporté leur deuxième match de groupe.

Les Suissesses ont également remporté leur deuxième match de groupe au Mondial.
Les Suissesses ont également remporté leur deuxième match de groupe au Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 20:13

29.11.2025, 20:26

Elles se sont qualifiées pour le tour principal en battant le Sénégal 25-24. A Bois-e-Duc, les joueuses de l'entraîneur Knut Ove Joa ont mis du temps à trouver des solutions face aux puissantes Sénégalaises.

Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour ce tour principal. Les Suissesses affronteront les favorites hongroises lors de leur dernier match de groupe lundi.

Les plus lus

Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader
La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable
Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City
Caracas fustige les propos de Trump, qu’elle qualifie de «menace colonialiste»
Un homme casse un œuf sur la tête de Jordan Bardella lors d’une séance de dédicace