Les Suissesses sont les nouvelles championnes du monde de unihockey. Elles ont remporté l'or mondial en battant la Tchéquie, pays hôte de la compétition, dimanche à Ostrava (2-0).

Les Suissesses ont réussi un sacré exploit à Ostrava. ATS

Keystone-SDA ATS

C'est la deuxième fois que la Suisse monte sur le toit du monde depuis la création du Championnat du monde féminin en 1997. Elle avait déjà décroché l'or en 2005 à Singapour.

Au lendemain de sa victoire historique contre l'imbattable Suède en demi-finale (6-3), la sélection d'Oscar Lundin a encore signé un exploit pour vaincre les Tchèques. Ces dernières avaient pourtant remporté le premier duel entre les deux nations lors de la phase de groupes.

Un but a longtemps suffi au bonheur aux solides Helvètes. Il est venu de la canne de Céline Stettler, qui a trouvé la faille à la 13e minute d'un tir accompagné. Pas irréprochable sur le coup, la gardienne tchèque ne gardera sans doute pas un souvenir impérissable de cette finale perdue devant son public.

Une défense de fer

La Tchéquie a poussé tout le match pour égaliser, mais a systématiquement buté sur la portière helvétique Lara Heini. Les Suissesses ont été héroïques pour tenir, avant d'assurer leur succès dans la cage vide, à 38 secondes de la sirène finale, grâce à leur capitaine Isabelle Gerig.

Cette édition 2025 du Mondial aura permis aux Suissesses de laver l'affront subi il y a deux ans à Singapour, où elles avaient échoué à monter sur le podium pour la première fois depuis 2011. On se souviendra aussi du tournoi tchèque comme celui où elles ont mis fin à l'hégémonie suédoise. Même les Scandinaves, nonuples championnes du monde en titre, n'ont pas su résister à cette remarquable équipe de Suisse.