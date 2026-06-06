  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Volleyball Premier pas réussi pour la Suisse dames en European League

ATS

6.6.2026 - 17:18

L'équipe de Suisse dames a cueilli samedi son premier succès dans l'European League. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci ont dominé l'Albanie 3-0 (25-14 25-20 25-18) à Nokia.

La coach de l'équipe, Lauren Bertolacci, en action (archives).
La coach de l'équipe, Lauren Bertolacci, en action (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 17:18

Battues 3-2 la veille par la Finlande, pays-hôte de ce premier tournoi, les Suissesses se sont donc parfaitement reprises face à un adversaire il est vrai plus abordable.

Volleyball. La Suisse privée de sa joueuse vedette pour la Ligue européenne

VolleyballLa Suisse privée de sa joueuse vedette pour la Ligue européenne

La Suisse organisera le deuxième des trois tournois que compte cette compétition le week-end prochain, à Kriens. L'équipe nationale dames se mesurera alors à la Géorgie (vendredi) et à l'Autriche (dimanche).

Les plus lus

De la disparition de Lyhanna à une affaire d'Etat
Allemagne : Le chancelier met en garde contre un succès électoral de l'extrême droite
Un mort dans un accident de randonnée en Gruyère
Précoce et souveraine : Andreeva grave son nom dans le marbre !
Vatican : Une IA résout une énigme vieille de 400 ans et découvre des recettes insolites
Chantage à la sextape : en appel lundi, l'ex-maire de Saint-Étienne espère éviter un retour en prison