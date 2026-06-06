L'équipe de Suisse dames a cueilli samedi son premier succès dans l'European League. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci ont dominé l'Albanie 3-0 (25-14 25-20 25-18) à Nokia.

La coach de l'équipe, Lauren Bertolacci, en action (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Battues 3-2 la veille par la Finlande, pays-hôte de ce premier tournoi, les Suissesses se sont donc parfaitement reprises face à un adversaire il est vrai plus abordable.

La Suisse organisera le deuxième des trois tournois que compte cette compétition le week-end prochain, à Kriens. L'équipe nationale dames se mesurera alors à la Géorgie (vendredi) et à l'Autriche (dimanche).