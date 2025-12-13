  1. Clients Privés
Mondial d'unihockey Fin d’une ère : les Suissesses brisent la suprématie suédoise

ATS

13.12.2025 - 21:17

Les Suissesses ont réussi un formidable exploit en demi-finale du Mondial, samedi à Ostrava (Tchéquie). Elles ont dominé la Suède, nonuple championne du monde en titre, sur le score de 6-3.

Les joueuses d'Oscar Lundin ont peut-être signé le plus grand exploit de l'histoire du unihockey suisse.
ATS

13.12.2025, 21:17

13.12.2025, 21:48

Ce succès paraît presque irréel, dans la mesure où la Suisse n'avait remporté que trois des plus de... 70 duels qu'elle avait jusqu'à présent livrés face aux Scandinaves. Les Suédoises, archidominatrices du sport, ont triomphé lors de 11 des 14 éditions du Mondial depuis son lancement en 1997, et restaient sur neuf médailles d'or consécutives.

Mondial d'unihockey. La Suisse défiée par son némésis : 69–1 sur les 70 derniers matchs

Mondial d'unihockeyLa Suisse défiée par son némésis : 69–1 sur les 70 derniers matchs

L'hégémonie a donc pris fin à Ostrava, où les joueuses du sélectionneur Oscar Lundin - un Suédois... - ont réalisé le match parfait. Elles ont mené 3-0, puis 6-1 à la 49e, grâce à des doublés de Seraina Fitzi et Norina Reusser et des buts de Chiara Gredig et Anja Wyss.

Les Suissesses ont également su garder les nerfs solides lorsque les Suédoises ont sorti leur gardienne en fin de match. La réaction scandinave s'est avérée trop tardive pour faire douter cette remarquable équipe de Suisse.

Au souvenir de Neuchâtel

Les Helvètes prennent ainsi leur revanche sur une sélection qui avait brisé leur rêve lors de l'édition 2019 organisée à Neuchâtel. En finale, aux patinoires du Littoral, elles s'étaient inclinées 3-2 lors de prolongations qu'elles avaient pourtant arrachées à huit secondes de la fin du temps réglementaire.

Mondial d’unihockey. Les Suissesses en demi-finales grâce une démonstration de force

Mondial d’unihockeyLes Suissesses en demi-finales grâce une démonstration de force

La Suisse aura l'occasion de décrocher son deuxième titre de championne du monde après celui de 2005 à Singapour, où elle n'avait pas eu besoin de venir à bout des Suédoises pour triompher. Il faudra pour cela venir à bout du pays-hôte, la Tchéquie, qui remporté leur premier duel lors de la phase de groupes (7-4).

