Engagées cette semaine en qualifications pour le Championnat d'Europe, les Suissesses doivent absolument ramener des points. L'équipe de Lauren Bertolacci sera confrontée à deux véritables tests contre l'Allemagne et la Finlande.

Keystone-SDA ATS

Six ans après le Championnat d'Europe à domicile, l'équipe nationale féminine suisse s'est qualifiée pour la première fois de manière sportive pour une phase finale en 2019 – et n'a plus manqué de tournoi depuis. Mais cette fois-ci, les choses se compliquent.

Dans cette qualification en deux parties, les Suissesses occupent la dernière place du groupe A après la moitié des matches. Elles avaient débuté il y a un an avec une victoire 3-2 en Finlande, avant de s'incliner 3-0 à domicile contre l'Allemagne.

Exploit nécessaire

Seules les vainqueures de groupe et les cinq meilleures deuxièmes se qualifieront pour le championnat d'Europe. «D'un point de vue purement mathématique, nos chances sont malheureusement très faibles, c'est la réalité», constate Lauren Bertolacci avant les matches retour mercredi en Allemagne et dimanche à Schönenwerd (SO) contre la Finlande.

Ces Finlandaises qui ont créé la surprise samedi en battant l'Allemagne 3-1. L'équipe favorite du groupe restait sur deux victoires consécutives. Il serait donc d'autant plus important de remporter au moins un point contre l'Allemagne. «Ce sera un grand défi pour nous, mais nous sommes prêtes et nous donnerons tout pour atteindre nos objectifs», déclare Bertolacci.