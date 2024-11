Le championnat d'Europe de handball féminin débute jeudi et se déroule pour la première fois partiellement en Suisse, à Bâle. Voici l'essentiel de l'événement en six points.

L’équipe de Suisse féminine de handball disputera pour la première un Euro à domicile. KEYSTONE

ATS

Qui sont les adversaires de la Suisse ?

Dans le groupe D, les Suissesses affronteront successivement les Îles Féroé (vendredi), le Danemark (dimanche) et la Croatie (mardi) lors du tour préliminaire. L'équipe de l'entraîneur norvégien Knut Ove Joa sera favorite lors de son premier match. En revanche, une victoire contre le Danemark aurait des allures d'exploit.

Les Danoises font partie des meilleures équipes du monde et ont remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris cet été ainsi qu'aux deux derniers Mondiaux. Il y a deux ans, elles ont atteint la finale de l'Euro. Le duel face à la Croatie s'annonce plus ouvert. La Suisse avait déjà affronté les Croates lors du dernier Euro et les deux nations s'étaient quitté sur un match nul (26-26).

À quoi ressemble l'équipe de Suisse ?

Onze des 18 joueuses convoquées ont 21 ans ou moins. Era Baumann et Seraina Kuratli sont toutes deux nées en 2007. La plus âgée de l'équipe est la gardienne Manuela Brütsch (40 ans) qui a déjà disputé 173 matches internationaux. Lea Schüpbach (27 ans) est toutefois la portière numéro 1.

L'équipe est menée par Kerstin Kündig (31 ans) qui a récupéré à temps après une opération à un genou en septembre. La moitié de l'équipe évolue à l'étranger en club, ce qui démontre le développement du handball féminin en Suisse.

La Suisse est-elle une habituée ?

Ce n'est que la deuxième fois que la Suisse participe à un tournoi international, deux ans après son baptême du feu lors de l'Euro organisé conjoitement par la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Slovènie. Les Suissesses y avaient remporté un seul point face à la Croatie et s'étaient inclinées face à la Hongrie (28-33) et la Norvège (21-38).

Cette fois-ci, leurs chances d'atteindre le tour principal semblent nettement supérieures. Les handballeuses helvétiques ont remporté leurs cinq derniers matches, contre des équipes qui participent également à l'Euro.

Où se déroule l'Euro ?

Cette édition se déroule pour la première fois en Suisse et en Autriche. Les deux pays co-organisent la compétition avec la Hongrie. En Suisse, tout se passe à la Halle Saint-Jacques de Bâle, où s'affrontent, outre la Suisse et ses adversaires du groupe D, les équipes du groupe C: France, Espagne, Pologne et Portugal.

La suite du tournoi aura lieu à Debrecen et à Vienne. La capitale autrichienne accueillera également les demi-finales et la finale, qui aura lieu le 15 décembre.

Comment fonctionne le tournoi ?

Les 24 équipes ont été réparties en six groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe accèdent au tour principal. Les points obtenus lors des confrontations directes sont conservés. Les deux premières équipes des deux groupes du tour principal accèdent aux demi-finales.

Qui sont les favorites ?

Le titre est convoité par la Norvège, championne olympique à Paris et double championne d'Europe en titre (9 sacres au total). La France, championne du monde en 2023 et finaliste malheureuse à Paris, est sa principale rivale. Derrière elle, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas sont en embuscade.

ATS