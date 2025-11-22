Les Suissesses ont brillamment réussi leurs débuts lors des Championnats d'Europe à Lohja, en Finlande. Les Zougoises ont battu les Suédoises 10-5 lors du match d'ouverture.

Les Européens de Lohja servent de préparation aux JO de Cortina. ATS

Keystone-SDA ATS

Les filles emmenées par la skip Corrie Hürlimann ont fait la différence au septième end, lorsque les Suédoises ont commis trop d'erreurs, permettant à l'équipe de Zoug de marquer cinq points. Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann peuvent confirmer leur bon début samedi soir à partir de 18h30 contre l'Italie.