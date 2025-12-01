  1. Clients Privés
Mondial de handball Les Suissesses finissent le premier tour par une défaite

ATS

1.12.2025 - 22:55

Les handballeuses suisses ont terminé le premier tour du Championnat du monde aux Pays-Bas par une défaite. Après une bonne première mi-temps, elles se sont inclinées 32-25 contre la Hongrie.

L'entraîneur principal de la Suisse, Knut Ove Joa, s'adresse à son équipe pendant un temps mort. 
L'entraîneur principal de la Suisse, Knut Ove Joa, s'adresse à son équipe pendant un temps mort. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.12.2025, 22:55

Après leurs victoires contre l'Iran (34-9) et le Sénégal (25-24), les jeunes Suissesses ont longtemps tutoyé les favorites hongroises. L'équipe de l'entraîneur Knut Ove Joa a pris un départ de rêve et menait 14-13 à la mi-temps, avant de s'écrouler dans les 20 dernières minutes et de concéder une neuvième défaite consécutive face à la Hongrie.

Mondial de handball. Deuxième succès et qualification pour les Suissesses

Mondial de handballDeuxième succès et qualification pour les Suissesses

Au tour principal, les Suissesses affronteront dans l'ordre le Japon (mercredi), le Danemark (vendredi) et la Roumanie (dimanche) à Rotterdam. Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes du tour principal se qualifient pour les quarts de finale.

