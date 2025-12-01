Les handballeuses suisses ont terminé le premier tour du Championnat du monde aux Pays-Bas par une défaite. Après une bonne première mi-temps, elles se sont inclinées 32-25 contre la Hongrie.

L'entraîneur principal de la Suisse, Knut Ove Joa, s'adresse à son équipe pendant un temps mort. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après leurs victoires contre l'Iran (34-9) et le Sénégal (25-24), les jeunes Suissesses ont longtemps tutoyé les favorites hongroises. L'équipe de l'entraîneur Knut Ove Joa a pris un départ de rêve et menait 14-13 à la mi-temps, avant de s'écrouler dans les 20 dernières minutes et de concéder une neuvième défaite consécutive face à la Hongrie.

Au tour principal, les Suissesses affronteront dans l'ordre le Japon (mercredi), le Danemark (vendredi) et la Roumanie (dimanche) à Rotterdam. Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes du tour principal se qualifient pour les quarts de finale.