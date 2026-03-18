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Mondial de curling Sur leur lancée, les Suissesses continuent de surprendre

ATS

18.3.2026 - 07:59

La jeune équipe de Suisse continue d'étonner au Championnat du monde de Calgary. Xenia Schwaller et ses coéquipières ont cueilli une 5e et une 6e victoire en battant le Danemark 11-9 et le Canada 6-5 après un end supplémentaire.

Xenia Schwaller et les Suissesses ont cueilli deux nouvelles victoires au Mondial.
Xenia Schwaller et les Suissesses ont cueilli deux nouvelles victoires au Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 07:59

18.03.2026, 08:15

Les curleuses du CC Grasshopper ont accumulé six succès de rang après leur défaite initiale (3-6) devant le Japon. Pour rappel, la skip Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner disputent leur premier Championnat du monde élite.

Mondial de curling. «C'est particulier d'avoir autant de succès à cet âge»

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Elles ont terrassé mardi soir le Canada de Kerri Einarson, qui était invaincu jusque-là dans l'Alberta. Menées, les Canadiennes sont revenues à égalité en inscrivant deux pierres dans le 10e end, mais les Suissesses ont repris le dessus en profitant de l'avantage de la dernière pierre dans la manche supplémentaire.

Contre le Danemark, les Helvètes sont parties fort, marquant cinq points dans le 3e end pour mener 7-2. Mais les Scandinaves, championnes d'Europe il y a trois ans après avoir battu en finale les Suissesses de Silvana Tirinzoni, sont revenues à la hauteur des Suissesses après le 9e end. Piquée au vif, la formation de Xenia Schwaller a profité de l'avantage de la dernière pierre dans l'ultime manche pour reprendre la main et s'imposer.

Mondial de curling. Après un démarrage lent, journée faste pour les Suissesses

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